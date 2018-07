Na chegada da seleção, o assunto é Kaká – e ele preocupa

CURITIBA – A seleção brasileira se forma nesta sexta-feira pela manhã, quando quase todos os jogadores convocados para a Copa do Mundo se apresentam no CT do Caju, até a hora do almoço. Porém, quem mais chama a atenção é o meio-campista Kaká, do Real Madrid.

Ele chegou um dia antes, servindo até como exemplo da blindagem que a comissão técnica quer impor ao grupo nesta preparação, e não porque gosta de passar uma noite tranquila na fria capital paranaense (com neblina e 13ºC).

A recuperação de sua pubalgia é um problema sério – reforçando que ele não tem conseguido jogar – e Kaká veio para já intensificiar o tratamento e os exames junto o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, o preparador físico Paulo Paixão e médico José Luís Runco.

Como é o principal jogador do time, Kaká é o dono das atenções. E todos se questionam se ele vai mesmo para a Copa.