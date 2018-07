Na sexta-feira, use uma camisa de futebol

JOHANNESBURGO – A África do Sul entra no clima de Copa do Mundo aos poucos. Para estimular isso, a sexta-feira é considerada o “Dia do Futebol”, ou seja, há um campanha para que todos neste dia usem uma camisa de futebol, de uma das seleções do Mundial.

Como o amarelo é a cor da seleção da casa, há uma mistura com camisas do Brasil, e nas ruas fica difícil identificar qual é qual. O detalhe: todas oficiais, nada falsificado. O certo é que todos estão à espera do evento, que começa em 11 de junho, às 15 horas (11 horas de Brasília) com África do Sul x México.