Imprensa sofre e jogadores ganham proteção para escapar do assédio

CURITIBA – Os jogadores tiveram uma grande proteção para evitar o assédio na chegada a Curitiba (parte do grupo já chegou). Quem sofreu, mesmo, foram os jornalistas. Para acompanhar a seleção no CT do Caju, os repórteres ficaram do lado de fora, junto com torcedores e muita confusão.

Os profissionais de imprensa tentaram tudo para conseguir algo, inclusive subir no telhado.

Para que não se sentissem desamparados, os jornalistas puderam contar com alimentação e banheiros químicos, em estrutura montada pelos patrocinadores da CBF.

A segurança no CT do Caju também foi muito reforçada. O problema maior, além do frio, é a ameaça de chuva.