Por dentro (de uma parte) do CT do Caju

O acesso dos jornalistas ao CT do Caju foi liberado pela CBF para as entrevistas desta sexta-feira e tudo, do que podemos ver, esta em ordem e funcionando. Um campo, ao lado da sala de imprensa, tem o banco de reservas decorado com as marcas dos patrocinadores.

Os jogadores e comissão técnica ficam no hotel que não conseguimos enxergar, no fundo do CT. A atividade do dia será de exames médicos e físicos a tarde.

Antes dos portões serem abertos, um pai de santo fez um despacho na frente do CT para proteger o Brasil