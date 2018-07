CURITIBA – Os jogadores ainda não resolveram com a direção da CBF qual será a premiação em dinheiro a receber em caso de título na Copa do Mundo 2010. Estão esperando o capitão Lúcio, que ainda está na Europa para a final da Liga dos Campeões. Este assunto, porém, não deve ser problema, pois a CBF costuma pagar bem, especialmente depois da confusão no Mundial de 1990.