Primeiro treino com bola no CT do Caju

Enfim, os jogadores da seleção brasileira tiveram contato com a bola. No treino da manhã desta terça-feira, o técnico Dunga promoveu uma atividade com os jogadores – toques, corrida e passes. Nada de jogo ainda.

Kaká, novamente, ficou de fora. O meia se recupera de uma lesão muscular.

Apesar do tempo nublado e da possibilidade de chuva, um bom número de torcedores compareceu ao CT do Caju. E Dunga surpreendeu novamente ao abrir os portões.

Chefe da delegação do Brasil na Copa, Andrés Sanches esteve à beira do gramado e acompanhou o treino. Às 10h20, o goleiro Júlio César se integrou ao grupo no Centro de Treinamento do Atlético Paranaense e passa por exames de avaliação médica. (Por Silvio Barsetti, de O Estado de S. Paulo)