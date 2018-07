Recomendação de Dunga: treinar forte

JOHANNESBURGO – Luís Fabiano contou em entrevista coletiva neste domingo que o técnico Dunga pediu a todos os jogadores da seleção brasileira que treinem forte nesta preparação para a Copa do Mundo 2010. “Não pediu para pegar leve, pelo contrário, pediu para a gente treinar forte, porque estamos nos preparando para uma Copa e precisamos chegar ao nosso melhor”, diz.

O motivo da pergunta foi um mal entendido entre Kaká e Felipe Melo durante um treino da seleção, após um carrinho do volante no meia, que recusou a mão estendida do colega para se levantar.