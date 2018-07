JOHANNESBURGO – O atacante Robinho e o meio-campo Elano serão os personagens desta terça-feira. Eles participarão da entrevista coletiva às 12h15 (7h15 de Brasília) e depois vão para o último treino antes do amistoso contra o Zimbábue, em Harare, na quarta-feira (às 15h30 local), o primeiro teste do time de Dunga na preparação para a Copa do Mundo de 2010.