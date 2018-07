Rumo à África do Sul, começando por Curitiba

A seleção brasileira de futebol é uma das 32 que vão disputar a Copa do Mundo de 2010 e começa sua preparação nesta sexta-feira, 21 de maio. O estadão.com.br começa a cobertura do torneio e do favorito ao título com este blog, um dia antes da apresentação dos 23 jogadores convocados por Dunga, que será em Curitiba (PR).

O time trabalhará no Centro de Treinamentos do Caju, do Atlético-PR. Depois, em 26 de maio, vai para Joannesburgo, na África do Sul, sua sede no torneio – que vai de 11 de junho a 11 de julho.

O trabalho é em conjunto com os profissionais do Grupo Estado (Agência Estado, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e rádio Eldorado/ESPN), com tudo o que acontecer com o Brasil – e com um olho nos rivais. Um blog informativo, “colado” na seleção brasileira, temperado com opinião, seguindo os princípios do bom jornalismo.

Espalhe aos amigos, aos colegas, aos familiares, adicione este Seleção na Copa aos seus favoritos. Acompanhe e opine, sempre. O espaço está aberto. E boa sorte para todos.

