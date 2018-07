JOHANNESBURGO – A seleção brasileira treina pela primeira vez na Randburg High School na manhã desta sexta-feira, na África do Sul. Kaká e Luis Fabiano participam do aquecimento com todos e não faltam brincadeiras. O sol é intenso, mas um vento frio impede que se fique sem blusa na sombra. Dunga e a comissão técnica observam do banco.