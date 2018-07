JOHANNESBURGO – O dia da seleção brasileira na África do Sul em preparação para a Copa do Mundo será novamente com apenas um treino em campo, marcado para 15h30 (10h30 de Brasília) novamente na Randburg High School. O problema para o técnico Dunga, a comissão técnica e os seguranças será que é dia de aula normal e eles ainda não enfrentaram a tietagem dos alunos.