CURITIBA – Com a temperatura baixa e a garoa constante, os jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira vão passar o sábado fazendo mais exames médicos e físicos, longe do campo.

Com isso, poderão assistir tranquilamente à final da Liga dos Campeões, à tarde, entre Inter e Bayern. Atividade com os jornalistas, só uma entrevista coletiva às 12h30. Aliás, a chegada desses jogadores da Inter ainda é dúvida. Eles têm chance de ir para a África do Sul direto.