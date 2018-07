CURITIBA – Os jogadores da seleção brasileira enfim treinaram no campo. Foi neste domingo, no CT do Caju, mas nada de bola: segue a rotina de exercícios físicos. Os preparadores físicos Paulo Paixão e Fábio Mahseredjian começam assim a intensificar a preparação do time. Os jornalistas só os verão, porém, no treino da tarde.