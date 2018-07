JOHANNESBURGO – A Randburg High School recebe a seleção brasileira e seus funcionários, mesmo sem aulas, vieram assistir ao primeiro treino. A torcida estava dividida entre o Brasil e a África do Sul para a Copa, mas não havia dúvidas sobre preferências: todas queriam ver Kaká e Robinho. Detalhe: todas (sim, a maior parte e de mulheres) estavam com camisas de seleções, porque toda sexta-feira é considerada o Dia do Futebol por aqui, há algum tempo.