CURITIBA – A espera valeu a pena na tarde desta segunda-feira. Depois de três dias nos portões do CT do Caju, a torcida enfim foi liberada pelo técnico Dunga. Em campo, a seleção brasileira que se prepara para a Copa do Mundo fez apenas um trabalho físico e, ainda que de longe, acenou para as pouco mais de 150 pessoas que acompanhavam a atividade. Do alambrado, os primeiros gritos de: “Valeu, Dunga!”.