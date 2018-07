Treinos da seleção em Curitiba e visita a Lula na agenda

A programação de treinos da seleção brasileira está definida pela comissão técnica. O clima de Copa 2010 começa nesta sexta-feira, 21 de maio, com a apresentação dos jogadores às 11 horas no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba (PR). Depois, dão entrevistas às 13 horas, já no CT do Caju.

O primeiro treino começa às 15h30 – e será físico. Infelizmente nada de bola no campo deve acontecer nesta semana, prioridade total para as avaliações físicas e médicas.

Do sábado em diante, treinos sempre às 9 horas e às 15h30. Vale até terça-feira, 25. Na quarta, 26, todos liberados até às 11 horas, quando almoçam e viajam às 12h30 para Brasília (DF), quando se encontram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às 15 horas. Depois da cerimônia, voo direto para Joannesburgo, na África do Sul, onde chegam em 27 de maio.