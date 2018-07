Tudo contra o oba-oba sobre a seleção

CURITIBA – A maioria dos treinos da seleção será fechada, inclusive aos jornalistas. Tudo para evitar o oba a oba sobre o time, como aconteceu na Copa de 2006. A decisão foi da comissão técnica.

Os repórteres só terão acesso às tendas onde acontecerão as coletivas no horário marcado. Já os fotógrafos devem ter acesso nos minutos finais das atividades, já no famoso bobinho. Os treinos acontecerão em duas sessões – 9h e 15h30.

Os jogadores do Atlético-PR limparam os armários para que eles pudessem ser utilizados pela seleção. O CT do Atlético tem 40 quartos, e cada jogador ocupará um.