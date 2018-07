Visita de turistas aumenta em Fortaleza por causa da Copa das Confederações

O fluxo turístico no mês da competição em junho de 2013 será 30,8% superior ao mesmo período de 2012. Destes, 4,7% serão estrangeiros. Espanhóis e norte-americanos lideram a lista de compras

Tobias Saldanha – Seleção Universitária – Especial para O Estado

FORTALEZA – O Estado do Ceará receberá a visita de 265 mil turistas durante o período da Copa das Confederações. De acordo com o último boletim divulgado pela FIFA, 4,7% dos ingressos vendidos para os jogos da Copa das Confederações na Capital foram adquiridos por turistas de outros países.

Em seguida está o Rio de Janeiro (3,6%) e Belo Horizonte (3,1%).

O primeiro jogo da competição em Fortaleza, entre as seleções brasileira e mexicana, vai ocorrer no dia 19 de junho na Arena Castelão.

Para esta partida, com 51 mil pagantes até meados de maio, o percentual de ingressos vendidos para estrangeiros é de 2,1%, com a seguinte distribuição: México (32%), Estados Unidos (26%), Espanha (14%), Alemanha (8%), França e Holanda (3% cada).

O segundo jogo, no dia 23, entre a Espanha, a atual campeã mundial, e a Nigéria, vencedora do Campeonato Africano das Nações 2013, teve 39,1 mil ingressos vendidos, dos quais 5,2% foram comprados no exterior – Espanha, 72%; EUA, 8%; México, 5%; França, Argentina e Holanda, 2% cada.

O terceiro jogo, uma das semifinais e ainda sem as seleções participantes definidas, teve 33,8 mil dos ingressos vendidos, sendo 5,4% para estrangeiros. Os espanhóis lideram a procura, com 60%; seguido pelos estadunidenses (13%); mexicanos (7%); argentinos (3%); italianos e japoneses, com 2% cada.

Paulistas lideram compras entre brasileiros



Quanto às vendas e possíveis visitas de residentes de outros Estados brasileiros, os Paulistas estão em primeiro lugar. Em seguida vem o público Potiguar e Piauiense. Cerca de 36% de turistas nacionais adquiriram o seu ingresso.

Já entre os cearenses, compraram bilhetes, até o momento, 67,5%, sendo 61,4% da Região Metropolitana de Fortaleza, segunda menor média de procura local, segundo dados da FIFA.