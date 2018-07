A poucas horas da semifinal, torcedores não enfrentam problemas para retirar ingresso para a partida

Tempo médio de espera é de 20 minutos

Guilherme Faria – Seleção Universitária – Especial para o Estado

BELO HORIZONTE – Os torcedores que deixaram para retirar ingresso para o encontro entre Brasil e Uruguai na manhã desta quarta, 27, não enfrentaram problemas para obter suas entradas. Localizado no estacionamento do Boulevard Shopping, na Zona Leste da Capital Mineira, o ponto oficial de entrega das entradas recebeu movimento intenso, mas conseguiu realizar o serviço com agilidade.

Belo-horizontinos e turistas de várias partes do estado e do país se mostraram surpresos com a rapidez com que as entradas foram impressos. “Chegamos agora na cidade e em 20 minutos já retiramos os ingressos”, conta Thiago Batalha, que veio de Aracaju para assistir à partida.

Já o estudante Mayque Matheus, que reside em Belo Horizonte, retirou seu ingresso ainda com mais rapidez. “Quando vi a fila, até me assustei, mas em 10 minutos eu já estava com a entrada na mão”, relata.

A única preocupação de Mayque é com o trânsito até o Mineirão, que deve ser prejudicado por conta dos protestos que ocorrerão nesta tarde na cidade. “Já vou para o estádio agora às 11h30, para não ter problemas em chegar ao jogo”, diz o estudante, que quer evitar passar pelas redondezas da Praça Sete, ponto de com concentração dos manifestantes.

Apesar de estar satisfeito com a rapidez com que obteve seu ingresso, o oficial de justiça César Oliveira reclama que os documentos exigidos pelo site da Fifa não são cobrados. “Trouxe o comprovante de residência, de agendamento da retirada dos ingressos e carteira de identidade das quatro pessoas do meu grupo. Mas, na hora, só pediram minha identidade. Me irrita toda essa burocracia para nada”, reclama o bacharel em direito que chegou esta madrugada de Viçosa, no interior de Minas.



Venda ilegal

Um grupo de três cambistas foi flagrado oferecendo ingressos no estacionamento do shopping, perto da saída do stand montado pela Fifa. Ao se dar conta da presença dos contraventores, a equipe de seguranças os retirou do local.

A polícia foi chamada, mas não pode dar ordem de prisão aos homens porque não houve flagrante.