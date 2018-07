Primeiro treinamento em um CT oficial da Fifa em Belo Horizonte será realizado nesta quinta

Taiti estreará as novas instalações do SESC Venda Nova

Guilherme Faria – Especial para o Estado

BELO HORIZONTE – Designado pela Fifa como Centro de Treinamento Oficial para a Copa das Confederações, o SESC Venda Nova abre suas portas às 16:30 desta quinta-feira para a Seleção do Taiti. A equipe proveniente da Polinésia Francesa estreará oficialmente as dependências do local para preparar-se para a sua estreia no torneio, na próxima segunda-feira, contra a Nigéria no Mineirão.

Para abrigar as seleções que participam da competição e da Copa do Mundo, foram construídas arquibancadas para 2 mil pessoas, gramado com medidas oficiais estabelecidas pela Fifa, novos vestiários, salas de fisioterapia e musculação, área de aquecimento e sala de imprensa, entre outras melhorias. A prefeitura também se moveu e promoveu obras de recapeamento das ruas próximas ao local.

Além das instalações que receberão os treinamentos, o complexo localizado na Zona Norte da cidade também abriga um centro de lazer e uma área para hospedagem de visitantes.

Segundo a assessoria do SESC, o espaço que abrigará os treinamentos foi cedido totalmente à Fifa desde o último sábado. Nesta data, foi feita uma visita técnica ao local, que contou com a presença de fiscais da entidade, autoridades políticas e jornalistas credenciados.

Mesmo impedidos de falar com a imprensa, funcionários do local revelam que continuarão trabalhando em suas atividades cotidianas, porém fora do perímetro delimitado para os treinamentos. Eles ainda afirmam que profissionais trazidos pela Fifa é que vão trabalhar diretamente com as atividades das seleções.

Durante a Copa das Confederações, os sócios da instituição terão acesso normal às outras dependências, tendo que entrar por portões alternativos à portaria principal. A separação da área de treinamento e a parte que continua aberta aos frequentadores são separadas por grades de ferro, que impedem que os dois lados tenham contato visual.

Outros visitantes

O Japão é o segundo selecionado confirmado para trabalhar no local. Os campeões asiáticos se condicionarão no complexo para a partida contra o México, no próximo dia 22, que também será disputada na Capital Mineira.

Ainda, o SESC Venda Nova poderá receber a Seleção Brasileira. Isso deve acontecer caso os comandados de Felipão consigam se classificar em primeiro lugar, já que o CT possivelmente recebe o líder do Grupo A da competição. A partida será a última abrigada por Belo Horizonte no torneio, no próximo dia 26.

Os adversários dessas equipes trabalharão no Estádio Independência, o outro local escolhido para os treinamentos na cidade.