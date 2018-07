Alemã encerra viagem por 14 países na Fan Fest de Salvador

Vitória sobre Brasil deu confiança para germânicos

Luis Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – Qual a melhor forma de encerrar uma viagem de quatro meses ao redor do mundo? Para a alemã Jasmin Dietsche é assistindo seu país vencer a Copa do Mundo no Brasil sobre a Argentina nesse domingo, 13. Para isso, ela veio ver a partida na Fan Fest de Salvador, onde rapidamente se enturmou com um grupo de alemães.

“Visitei 14 países e várias cidades no Brasil. Assisti ao jogo entre Alemanha e França no Maracanã, mas não tive condições de ir para a final. Estava muito caro”, relatou. Ela disse estar amando o Brasil e ter feito bons amigos.

Um deles foi Kevin Grüninger, que está no país há dois meses e já se diz completamente ambientado. “Estou em Salvador porque tenho um amigo que está aprendendo português aqui”, afirmou. Ele assistiu ao jogo entre Alemanha e Gana em Fortaleza, sendo o único que viu na Copa.

Os alemães que compareceram ao Farol da Barra estão confiantes na vitória. “Confio no nosso trabalho. Acho que vamos conseguir anular Messi, e mais importante, Mascherano. 3 a 1 está bom”, analisou Paul Rolf.