Alemães fazem festa em Salvador

Muitos comemoraram o gol de Götze como se fosse da seleção brasileira

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – A forte chuva e o vento frio que caíram no Farol da Barra no final do jogo não chegou a diminuir a festa dos brasileiros e turistas que foram à Fan Fest para assistir a final da Copa do Mundo. Quando Götze fez o gol da vitória, na prorrogação, boa parte dos presentes comemorou como se o Brasil tivesse marcado, mesmo os brasileiros que diziam torcer para a Argentina. A exceção foram alguns argentinos que compareceram ao evento.

Mesmo assim, quando a partida terminou, boa parte dos presentes foi embora da Fan Fest ao invés de ficar para o show de Jú Moraes, que vai encerrar a programação. “Eu deixo o show para os jovens. O tempo está muito ruim para ficarmos aqui em uma festa que nem é nossa, é dos alemães”, disse a dona de casa Luana Graça, de 43 anos, e que assistia o jogo com os seus parentes.

Não faltaram gozações entre os brasileiros com a derrota da Argentina. Houve quem lembrasse que os vizinhos tem apenas duas copas do mundo conquistadas, mesmo número que o de Cafú. Outros cantavam a sátira que se popularizou durante a copa sobre os mil gols de Pelé.

Nem todos estavam tão bem humorados assim. “Alemanha foi campeã agora e vai ser de novo em 2018. Quando eles forem penta depois de dar de sete no Brasil eu quero ver essa alegria toda com o time dos outros”, afirmou o ambulante João Santos.