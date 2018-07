Alemanha vence a Argentina e é tetracampeã do mundo

Gol do título alemão veio no segundo tempo da prorrogação

Pedro Hallack – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Depois de 24 anos, a seleção alemã voltou a comemorar a conquista de uma Copa do Mundo. Com um gol solitário de Mario Gotze, aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação, a Alemanha acabou com as pretensões argentinas de ganhar a Copa no Maracanã. Esta foi a terceira decisão de Mundial entre as duas seleções, que haviam duelado nas finas de 1986 (vitória argentina por 3 a 2) e 1990 (título alemão, com vitória por 1 a 0).

No primeiro tempo, os alemães, fiéis ao seu estilo, tiveram 63% da posse de bola, mas viram a Argentina ser mais efetiva.

O centroavante Gonzalo Higuaín foi quem teve as principais chances de abrir o placar. Após chutar com perigo aos três minutos de jogo, o atacante perdeu um gol aos 20 da primeira etapa, de frente para o goleiro Neuer. Ele ainda teve um gol bem anulado pela arbitragem aos 30 minutos, após falha de Toni Kroos e boa jogada de Lavezzi. Ainda no lado argentino, Messi quase fez um golaço aos 39.

A Alemanha acabou crescendo no fim da primeira etapa. O atacante Schurrle, aos 36 obrigou o goleiro Romero a fazer uma grande defesa. Kroos, em chute de fora da área, e Howedes, que acertou a trave em cabeceio, levaram perigo à meta hermana.

O segundo tempo também começou com a Alemanha tocando mais a bola e a Argentina mais perigosa. Com um minuto, Messi, sozinho, chutou cruzado e perdeu grande oportunidade. Prenúncio de que a etapa final seria movimentada? Na verdade, para a infelicidade dos 74.738 presentes no Maracanã, as duas equipes caíram de produção no segundo tempo.

Mais perigosa, a Alemanha levou algum perigo a Romero aos 36, com Kroos, que teve liberdade para chutar da entrada da área, mas não pegou em cheio na bola.

Com o 0 a 0 persistindo no placar, as duas equipes foram para a prorrogação. Com o primeiro tempo desta um pouco mais movimentado, o argentino Palacio, que havia entrado no lugar de Higuaín, foi quem perdeu a principal oportunidade de marcar. De frente para Neuer, aos 6 minutos, ele conseguiu encobrir o goleiro alemão, mas errou a direção do gol, desperdiçando grande chance.

O gol do título alemão veio, finalmente, no segundo tempo da prorrogação. Aos setes minutos, Mario Gotze, que entrou no lugar de Miroslav Klose no finzinho do tempo regulamentar, recebeu cruzamento de Schurrle e tirou de Romero, definindo o título.