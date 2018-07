Algoz brasileiro, México leva vantagem nos últimos quinze anos

Em três jogos contra o Brasil na Copa das Confederações, seleção mexicana possui duas vitórias, incluindo o título que conquistou em 1999



México conta com a mística dos últimos anos para vencer o Brasil na Arena Caslelão, em Fortaleza (Satiro Sodre/Reuters)

Vanderson Pimentel – Seleção Universitária – especial para o Estado

SÃO PAULO – Para quem não acompanha futebol, a primeira impressão mostra que o Brasil é o grande favorito para vencer a partida contra o México nesta quarta-feira, às 16 h. Mas nos últimos anos, é possível perceber que a teoria difere da prática. Mesmo que ao longo da história a seleção brasileira tenha vencido mais, o México vem levando vantagem nos últimos quinze anos, com sete vitórias, contra seis dos brasileiros e dois empates.

Pela Copa das Confederações, a seleção brasileira terá a oportunidade de empatar esse duelo, já que, embora tenha vencido a primeira partida, em 1997, o México conta mais vitórias no torneio – 4 x 3 na final de 1999, e 1 x 0 na primeira fase em 2005.

Entre as vitórias da seleção da América do Norte, três delas vieram com títulos. Além da Copa das Confederações em 1999, os mexicanos também foram campeões da Copa Ouro em 1996 e 2003, quando a seleção brasileira disputou os torneios com equipes sub-23 por opção da CBF.

Embora tenha ocorrido pelas Olimpíadas de 2012, o último jogo entre as duas seleções – 2 a 1 para o México também em uma final – ficou marcado para boa parte dos jogadores que entrarão em campo mais tarde. Dos convocados para o torneio, cinco dos oito jogadores mexicanos devem ser titulares (José Corona, Carlos Salcido, Hector Herrera, Javier Aquino e Giovanni Dos Santos) contra outros cinco do Brasil (Thiago Silva, Marcelo, Oscar, Hulk e Neymar).

Para complementar a sina, o técnico Luiz Felipe Scolari também já enfrentou a seleção mexicana na primeira vez em que comandou a seleção. A partida válida pela primeira fase da Copa América acabou em 1 a 0 para o México, com gol marcado em cobrança de pênalti por Jared Borgetti.

Confira todos os 32 confrontos entre as seleções profissionais de Brasil e México:

24/06/1950 – Brasil 4-0 México – Copa do Mundo

16/06/1954 – Brasil 5-0 México – Copa do Mundo

30/05/1962 – Brasil 2-0 México – Copa do Mundo

10/07/1968 – México 2-1 Brasil – Amistoso

31/10/1968 – Brasil 1-2 México – Amistoso

03/11/1968 – Brasil 2-1 México – Amistoso

29/09/1970 – Brasil 2-1 México – Amistoso

30/03/1974 – Brasil 1-1 México – Amistoso

03/06/1976 – México 0-3 Brasil – Amistoso

07/06/1980 – Brasil 2-0 México – Amistoso

12/12/1990 – México 0-0 Brasil – Amistoso

30/07/1992 – México 0-5 Brasil – Amistoso

07/08/1993 – Brasil 1-1 México – Amistoso

15/12/1993 – México 0-1 Brasil – Amistoso

20/01/1996 – Brasil 0-2 México – Copa Ouro

29/04/1997 – Brasil 4-0 México – Amistoso

16/06/1997 – Brasil 3-2 México – Copa América

16/12/1997 – Brasil 3-2 México – Copa das Confederações

03/07/1999 – Brasil 2-1 México – Copa América

14/07/1999 – México 0-2 Brasil – Copa América

04/08/1999 – México 4-3 Brasil – Copa das Confederações

06/03/2001 – México 3-3 Brasil – Amistoso

12/07/2001 – Brasil 0-1 México – Copa América

29/04/2003 – México 0-0 Brasil – Amistosos

12/07/2003 – México 1-0 Brasil – Copa Ouro

27/07/2003 – México 1-0 Brasil – Copa Ouro

18/07/2004 – México 0-4 Brasil – Copa América

19/06/2005 – México 1-0 Brasil – Copa das Confederações

27/06/2007 – México 2-0 Brasil – Copa América

12/09/2007 – Brasil 3-1 México – Amistoso

11/10/2011 – México 1-2 Brasil – Amistoso

03/06/2012 – Brasil 0-2 México – Amistoso