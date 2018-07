‘Amazonas de todas as artes’ conta com mais de mil eventos culturais

Programação de evento terá festivais, exposições e atividades ao ar livre em vinte espaços culturais



Bruna Chagas – especial para O Estado de São Paulo

MANAUS – Em uma mostra intensa da cultura e do talento do povo amazonense, Manaus terá uma das maiores programações culturais da Copa do Mundo. O turista que visitar a cidade-sede terá todas as manifestações artísticas a seu dispor, com destaque especial para o folclore regional e cultura popular. Além disso, quatro festivais, 15 exposições de artes visuais e inúmeras atividades ao ar livre acontecerão em vinte espaços culturais.

Nos finais de semana, o evento contará com cerca de vinte apresentações por dia nas áreas de música popular brasileira, música regional, erudita, espetáculos de teatro, dança, performances de artistas de rua, de circo, apresentações folclóricas, saraus, mostras de artes plásticas, artesanato e sessões de cinema.

Dentro da programação é possível destacar o cartão-postal de Manaus, o Teatro Amazonas, cujo museu foi reorganizado para abrigar um tour interativo com totens digitais com vídeos, fotografias e a história, além de visita a acervos e camarins. Toda a sinalização visual ganhou versões em inglês, espanhol e italiano. A acessibilidade está garantida em acessos para cadeirantes, traduções em libras e sistema de audiodescrição.

O mesmo foi feito no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), onde funcionam sala de imprensa e os guichês de trocas de ingressos. Exemplares de malocas indígenas, casa do caboclo e casa da farinha foram revitalizadas.

A novidade fica por conta da Casa do Livro, um espaço dedicado a comercialização de livros, CDs e DVDs de artistas amazonenses. No local, há uma programação de lançamentos de autores locais.

Dentro do evento, um painel de LED, montado no Largo São Sebastião, transmitirá os jogos do Brasil e as partidas que serão realizadas em Manaus durante o Mundial. O projeto “Amazonas de todas as Artes” possui um investimento em atividades artísticas de R$ 2.935 milhões pelo governo e em obras e reformas de espaços culturais com investimento de R$ 5.707 milhões.