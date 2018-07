Ameaça de protestos durante os jogos alerta forças de segurança em Cuiabá

Clima ainda é de tranquilidade, mas movimentos sociais prometem manifestações

Adilson Chinna – especial para O Estado de São Paulo

CUIABÁ– Apesar da capital mato-grossense ter registrado apenas manifestações pacíficas, as forças de segurança (polícias civil e militar) afirmam estar preparadas caso os ânimos se exaltem durante os jogos do mundial.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cerca de 2 mil homens vêm sendo treinados especificamente para prevenção e combate dos focos de possíveis protestos. “Desde abril, esse contingente vem recebendo instruções nas

áreas de Gerenciamento de Crises, Prevenção de Distúrbio Civil, Bombas e Explosivos, Operações de Emergência e Resgate, e muitos outros”, informou. “São aproximadamente 23 especializações que tem o objetivo de capacitar uma forçaespecial.”

Cláudio Filho, membro da Resistência Popular, movimento que atua nas bases sindicais, populares e estudantis, confirma os protestos na cidade durante a Copa. “Contestamos a autonomia que a Fifa tem sobre o país, com práticas ditatoriais que regulam festas e coloca a polícia nas ruas para reprimir o povo, numa tentativa de modificar nosso jeito de torcer”, afirmou.

Outros movimentos dizem que não irão às ruas. É o caso do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado (SINTEP). “Não somos contra a realização da Copa no Brasil. Somos contra o tratamento desigual. Por que não investem em educação como investiram na construção de estádio?”, questiona Henrique Lopes do Nascimento, presidente da entidade.