Amistoso entre Croácia e Austrália será teste de segurança

Jogo está marcado para o dia 6 de junho em Salvador

Luiz Fernando Teixeira – especial para o Estado de S. Paulo

SALVADOR – As seleções de Croácia e Austrália farão um jogo de preparação para a Copa do Mundo, no estádio de Pituaçu, no dia 6 de junho, às 20h. O confronto servirá como um teste para o esquema de segurança montado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. O local tem capacidade para 32 mil pessoas.

“Já realizamos vários simulados, teremos um ensaio geral, no dia 4 de junho, e um evento-teste, que é o jogo entre as seleções da Croácia e Austrália”, afirmou o tenente-coronel Marcos Oliveira, gerente de Planejamento Integrado do Centro de Comando e Controle e presidente da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para Grandes Eventos.

A partida será realizada com a presença de público, com ingressos de arquibancada custando R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), e as cadeiras a R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). O jogo será organizado pela Federação Bahiana de Futebol em parceria com a empresa suíça Kentaro.

A seleção da Croácia ficará hospedada no Centro de Treinamento de Seleções (CTS) de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia, e deve chegar ao estado no dia 2 de junho para iniciar os treinamentos. Já a Austrália vai ficar em Vitória (ES) e só chegará em Salvador no dia 5, e deve realizar apenas um treinamento no gramado um dia antes do amistoso.

Agenda. Os croatas estão no Grupo A, ao lado do Brasil, México e Camarões. Além da abertura do Mundial, contra a Seleção Brasileira, no dia 12 de junho, na Arena Corinthians, eles enfrentarão Camarões, no dia 18 de junho, na Arena Amazônia e o México, no dia 23, na Arena Pernambuco. A seleção australiana está no Grupo B da Copa 2014, ao lado da Espanha, Holanda e Chile. Seus jogos acontecerão no dia 13 de junho, contra o Chile, na Arena Pantanal; no dia 18, diante da Holanda, no Beira-Rio e no dia 23, contra a Espanha, na Arena da Baixada.