Animais de estimação reforçam torcida em Salvador

Luiz Fernando Teixeira- especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – A torcida do Brasil contou com o reforço de animais de estimação no jogo contra o Chile, neste sábado, 28, na capital baiana. Cães e gatos enfeitados com as cores verde e amarela podiam ser vistos em meio às pessoas no Farol da Barra, fazendo a festa das crianças que os encontravam.

Nem todos tinham dono, mas de alguma forma os vira-latas estavam com fitas com cores do Brasil amarradas no pescoço. Já os animais de estimação que estavam acompanhados dos donos estavam devidamente uniformizados com a camisa do Brasil.

Era o caso de Zeus e Athena, dois huskies siberianos de dois anos, que passeavam na Fan Fest com seu dono, Nélio Rodrigues. “Eles sempre gostaram de passear. Gostam de pessoas também, então não tem perigo”, afirmou. Nélio diz que sempre anda com o casal paramentado e aproveitou o clima da Copa do Mundo para exibir os cães. Para deixá-los confortáveis, até uma toalha foi estendida no chão da Fan Fest para que eles fiquem em cima.

Outra que chamava atenção era a gata Andy Andrezza, da funcionária pública Monadele Moura, que também usava uma camisa do Brasil. “Ela tem só um ano mas sempre saio com ela no colo. Hoje foi a primeira vez que trouxe ela aqui”, disse.

Andy Andrezza quase não passou pela Guarda Municipal, que faz o controle de entrada na Fan Fest. “Eles não queriam me deixar passar com ela no colo, tive que explicar que ela era adestrada e quase que uma filha pra mim”, afirmou Monadele.