Apesar da derrota, iranianos saem satisfeitos com atuação do time

Até cover de Elvis Presley esteve presente no Mineirão; cambistas seguem atuando indiscriminadamente

Gabriel Gama – especial para O Estado de S. Paulo

BELO HORIZONTE – A seleção iraniana lutou por cada bola, jogou de igual para igual, se defendeu o quanto pôde, mas acabou sucumbindo nos minutos finais para o time argentino. Apesar da derrota por 1 a 0 – gol de Messi aos 46 do segundo tempo -, e das mínimas chances de classificação às oitavas de final, o sentimento dos iranianos que compareceram ao Mineirão, na tarde deste sábado, 21, pode se resumir em orgulho e satisfação.

Meshkat Farr, 32, mora na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, mas nasceu e viveu a infância no Irã. Para o torcedor, a postura do time, especialmente, dos jogadores da defesa foi impressionante, o que ninguém esperava – nem os próprios iranianos. “Sinceramente, já estava contando com uma goleada da Argentina, mas o que se viu em campo foi outra história. Nossa defesa estava impenetrável. Tivemos chances de gol, principalmente no segundo tempo, mas o goleiro deles salvou. Quem sabe conseguimos a classificação na última rodada”, disse.

Os argentinos lotaram o estádio e contribuíram para o público de 57.568 torcedores, número recorde desde a reabertura do Mineirão. Apesar de estarem em minoria e serem mais comedidos na festa, a torcida iraniana marcavam presença com fantasias criativas, utilizando barbas postiças e longos cabelos, porém, o que chamou a atenção foi um torcedor que veio de Elvis Presley. “Eu sou fã do Elvis, o principal símbolo da história do rock. Além de ser uma homenagem, trouxe a figura do Elvis para dar sorte ao nosso time. Quase deu certo, perdemos só no final. O time jogou muito bem. Estamos satisfeitos”, conta Khaled Hassini, que veio com outros dois amigos iranianos. “Vimos o primeiro jogo em Curitiba e vamos para este último na Bahia”, completa.

Entorno. Cambistas atuaram próximos às áreas Fan Walk, zona a cerca de 2 quilômetros do estádio que restringe o acesso somente a torcedores com ingresso. Nem mesmo os policiais militares que rondavam o local intimidavam os vendedores, que comercializavam os bilhetes, às vezes falsos, a até R$ 1,5 mil. Um dos PMs que estava trabalhando no início da avenida Antônio Carlos disse à Seleção Universitária que eram ordenados a prender caso flagrasse alguma abordagem de cambista, mas não era o que se via na prática.

Com relação ao trânsito, quem foi de ônibus não teve tanto problema para chegar em comparação aos que optaram por irem de carro. O tráfego nas duas vias de acesso, as avenidas Antônio Carlos e Carlos Luz, era de lentidão perto do estádio. Muitos decidiram parar os veículos em estacionamentos improvisados por moradores do local e pagavam até R$ 60.