Após apino final, primeira reação de argentinos em BH foi de aplauso

Apesar da tristeza, hermanos enalteceram título de rivais

Gabriel Gama – especial para O Estado de S. Paulo

BELO HORIZONTE – A primeira reação não foi de choro, revolta ou lamento. Pelo contrário. A primeira reação dos 250 argentinos reunidos na Pizza Sur, quando o italiano Nicola Rizzoli apitou o fim da decisão, foi de aplauso. Apesar da derrota para a Alemanha, por 1 a 0, os hermanos permaneceram de cabeça erguida.

Alguns choravam, outros estavam em estado de choque, mas a maioria não se abateu no primeiro momento e continou cantando as músicas já conhecidas entre os torcedores mesmo com o vice. Quando o lateral direito Phillip Lahm ergueu a taça, mais uma salva de aplausos foi vista.

“O time demonstrou amor a camisa e deu raça até o fim. A Alemanha é melhor. Jogamos muito na defensiva”, disse Hernán Zwaal, 24, natural da cidade de Córdoba, mas que vem ao Brasil de dois em dois meses devido ao trabalho de engenheiro.

Zwaal lamentou o futebol pouco ofensivo da equipe. Para ele, a Alemanha foi diferente de todos os outros adversários, pois adotou uma postura mais agressiva. “A Argentina só jogou no contra-ataque. Acho que eles ficaram receosos depois do que os alemães fizeram contra o Brasil”, completou o argentino.

Gracielle, a mãe de Zwaal, que já mora em BH há 12 anos, preferiu alfinetar os rivais sul-americanos. “Melhor terminar com o vice do que em quarto.”

Paixão. Uma figura emblemática chamou a atenção entre os argentinos. Era o brasileiro Sérgio Ribeiro, 50, que odeia a seleção brasileira e torce para o país vizinho desde criança. “Sou apaixonado pelo Brasil, mas detesto a seleção do país onde nasci. Time levado pela mídia”.

Ribeiro é um legítimo colecionador de camisas da Argentina. São 40 no armário só dos hermanos. Quando tinha dez anos, ele chegou a vender geladinho na rua para juntar dinheiro e comprar seu primeiro manto alviceleste. “Tenho orgulho de ter ido à final de 1986”, afirma.