Após ‘invasão’, argentinos começam a deixar o Rio de Janeiro

Grande parte dos torcedores voltará por via terrestre, de carro e ônibus





Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – Os carros e motor homes argentinos estacionados por toda a cidade chamaram a atenção de todos durante a Copa. Com a seleção de Messi na final após 24 anos, os torcedores da Argentina vieram em peso para o Rio de Janeiro, lotaram o Terreirão do Samba, o Sambódromo, o estacionamento da Feira de Tradições Nordestinas e a orla de Copacabana. Desde o início do Mundial, cerca de 130 mil argentinos entraram no Brasil e mais da metade vieram ao Rio para a final no último domingo, 13. Apesar da ressaca pelo vice-campeonato para a Alemanha, é hora de voltar para casa.

Com base na praia mais famosa da cidade, na zona sul do Rio, os amigos Lautaro Perata, 21, Diego Buoneberan, 23, e Agustín Romero, 23, chegaram ao Brasil no dia 5 de julho, depois de três dias de viagem de Córdoba, na Argentina, até o Rio de Janeiro. O guerreiro Renault Fuego, fabricado em 1983, foi o meio de transporte e também o hotel do grupo durante a estadia na Cidade Maravilhosa. “Dormíamos no carro durante a noite e seguíamos viagem de dia”, conta Lautaro.

O carro, que é do avô de Agustín, chegou a deixar os meninos na mão em alguns momentos. “Foi o mais difícil da viagem. Ele quebrou tantas vezes, furou pneu, deu muito trabalho”, relembra Lautaro. “Mas, tudo isso valeu a pena. Conhecemos pessoas, ficamos nessa cidade linda e vivemos o Mundial”, comemora Diego, mesmo que o resultado em campo não tenha sido dos melhores para a sua seleção. Os três ainda se recuperam da ressaca do dia anterior e se preparam para seguir viagem de volta à Córdoba nesta terça-feira, 15.

Ônibus. O Terminal Rodoviário Novo Rio também registrou um movimento intenso de turistas argentinos no dia seguinte ao final da Copa. Segundo a assessoria de imprensa da concessionária que administra a rodoviária, as empresas Crucero del Norte e Pluma, responsáveis pela linha Rio-Buenos Aires, movimentaram juntas somente nesta segunda, 14, 39 horários para embarques de passageiros. Ao todo, 16 ônibus saem pela Pluma e 23, pela Crucero. Normalmente só existem duas saídas (uma de cada empresa) por dia. Só no intervalo das 15h às 16h30 serão 23 ônibus lotados de argentinos dispostos a encarar uma viagem de aproximadamente 42 horas.

Além de Buenos Aires, outro destino muito procurado pelos argentinos nesta segunda foi a cidade de Búzios, na Região dos Lagos. A autoviação 1001 registrou aumento da demanda e disponibilizou cinco horários extras para hoje, além dos 16 regulares. Isso acontece porque muitos dos argentinos que residem em Búzios vieram ao Rio para acompanhar a final da Copa. Além disso, ainda existem os grupos de argentinos que aproveitarão os últimos dias de férias para conhecer as praias da região antes de retornar ao seu país.