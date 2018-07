Após protestos, depredações roubam a cena em Salvador

Vandalismo deixou marcas em pontos turísticos e zonas de comércio popular da cidade

Vitor Villar – Seleção Universitária – especial para o Estado

SALVADOR – Após o protesto realizado na última quinta-feira, 20, antes do jogo entre Uruguai e Nigéria na Arena Fonte Nova, Salvador amanheceu com lugares importantes da cidade, como a praça do Campo Grande, completamente depredados.

O rastro de destruição alcançou também a Av. Sete de Setembro, um dos principais pontos de comércio popular da capital baiana. Agências bancárias tiveram os vidros destruídos e uma loja foi saqueada pelos vândalos.

Confira mais informações na reportagem feita pela TV Estadão: