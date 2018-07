Após temporal, gramados ficam encharcados e Uruguai cancela treinos com bola no Recife

Por Pedro Costa – Especial para o Estado

Celeste enfrenta contratempos com a chuva desde o desembarque em Pernambuco

A seleção do Uruguai bem que tentou mas não conseguiu fazer o primeiro treinamento no Brasil para a Copa das Confederações. A Celeste havia programado inicialmente uma movimentação no estádio do Arruda, porém, em razão das fortes chuvas que caem no Recife, o trabalho foi transferido para o Centro de Treinamentos (CT) do Sport.

Após avaliar negativamente as condições do gramado do CT do Leão, os representantes da delegação uruguaia decidiram apenas manter o treino físico em uma academia próxima ao Mar Hotel, onde os atuais campeões da Copa América estão hospedados.

Uma entrevista coletiva está agendada para o início da noite, no mesmo hotel do time que conta com jogadores como Forlán, Lugano e Cavani. O Uruguai estreia na Copa das Confederações – 2013, no domingo, às 19h, diante da Espanha.

Foto: Helena Domingues