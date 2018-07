Árbitro português é selecionado para a estreia brasileira na Copa das Confederações

Bem cotado pela Fifa, Pedro Proença já apitou derrota da seleção neste ano

Renato Machado – Seleção Universitária

SÃO PAULO – A primeira rodada da Copa das Confederações, que começa neste sábado, 14, tem a escala de arbitragem estabelecida. No grupo A, o português Pedro Proença apita a partida entre Brasil e Japão e o chileno Enrique Osses será o árbitro do jogo México x Itália. No grupo B, Yuichi Nishimura, do Japão, apita Espanha x Uruguai, e o salvadorenho Joel Aguilar comanda Taiti x Nigéria.

O juiz da partida brasileira, Pedro Proença, é um dos grandes nomes da arbitragem europeia na atualidade. O português se destacou por comandar finais importantes como a da Liga dos Campeões 2011/12 (Bayern de Munique x Chelsea) e a da Eurocopa 2012 (Espanha x Itália). Em alta nos últimos anos, o árbitro iniciou sua carreira no campeonato português em 1998 e, em jogos internacionais, em 2003. Na maior competição de clubes da Europa, Pedro é escalado desde a temporada 2007.

Na Fifa, o crédito de Proença também é grande. Além de ser um dos juízes da Copa das Confederações, ele faz parte do grupo de árbitros pré-selecionados para a Copa do Mundo 2014. Recentemente o árbitro esteve em campo ao lado da amarelinha. Em fevereiro, Proença foi o juiz do amistoso entre Brasil e Inglaterra, que acabou em vitória dos ingleses por 2 a 1.