Arena da Amazônia continua sem destino definido

Consultoria internacional ainda estuda qual será a melhor forma de utilizar o estádio; resultado sairá no final do mês de agosto

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – A Copa do Mundo terminou e a Arena da Amazônia, que recebeu quatro jogos da primeira fase do Mundial, voltou a ser motivo de questionamento levantado antes mesmo do início da competição: O que será feito da Arena da Amazônia no pós-Copa? O governo do Amazonas contratou uma empresa de consultoria internacional para fazer um estudo que mostre a melhor forma de utilizar o estádio e afirmou que não há motivos para se preocupar porque a arena deve se tornar autossustentável.

O custo mensal da manutenção do estádio está em torno de 800 mil reais.

Após ser apontada pela Fifa como uma das melhores sedes da Copa no Brasil, Manaus deve se preparar para receber outros grandes eventos, como show internacionais. De acordo com a Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP), a consultoria já recebeu até agora 11 propostas de grandes empresas privadas nacionais e internacionais com interesse em usar o espaço por concessão. O estudo deve ser concluído no final de agosto. Por enquanto a Arena será administrada pela Fundação Vila Olímpica (FVO).

De acordo com Governador José Melo, além das 11 propostas para grandes eventos musicais, a Fifa já entrou em contato informando que Manaus e Cuiabá foram escolhidas para receber alguns jogos internacionais. “É possível que recebamos inclusive um jogo do Manchester United, por exemplo”, disse o governador.

Sobre a manutenção da Arena da Amazônia, que a princípio custaria em torno de R$ 600 mil mensais, novos estudos estão sendo feitos e os resultados devem ser divulgados no próximo mês. O governador também informou que após o estudo pronto, será iniciado o processo licitatório para a administração do estádio, quando serão realizadas audiências públicas para discutir o assunto com a população e todos os setores interessados.

Turismo. A satisfação dos visitantes na Arena da Amazônia alcançou índices elevados. Entre os estrangeiros, a experiência no estádio foi quase uma unanimidade, com 99,6% de aprovação. Entre os nacionais, 97,9% declararam-se satisfeitos.

As partidas na Arena da Amazônia Vivaldo Lima alcançaram 240 milhões de pessoas em todo o mundo, colocando Manaus em evidência e repercutindo positivamente na imprensa internacional. A partida entre Estados Unidos e Portugal foi a mais vista pelos norte-americanos do que a final da NBA. Ao todo, 18,2 milhões de telespectadores acompanharam o jogo, enquanto apenas 15,5 milhões prestigiaram os astros do basquete na final.