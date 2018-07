Arena Amazônia é entregue em Manaus

Falta de estrutura de telefonia e internet foram pontos mais criticados pela população

Bruna Chagas – especial para o Estado de S. Paulo

MANAUS – Palco de quatro jogos da Copa em Manaus, a Arena Amazônia foi entregue nesta quinta-feira, 22, à Fifa. Com 99,7% das obras concluídas, o estádio agora está à disposição da entidade e segue, a partir de hoje, o cronograma e regras estabelecidas pela federação.

A Arena funciona desde o dia 9 de março e já recebeu seis eventos testes, com público de quase 40 mil pessoas. A falta de estrutura de telefonia e internet foram de longe os pontos mais criticados pela população, mas de acordo com a Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP Copa) na capital, o estádio termina de receber estas instalações ainda antes do Mundial.

As estruturas temporárias anunciadas no início do ano, como os assentos para as tribunas de imprensa, são as modificações que a arena sofrerá exclusivamente para receber os jogos da Copa. “Teremos que tirar alguns assentos para a instalação das plataformas de câmera, porém, quando o Mundial terminar, a ideia é retirar essas plataformas para a recolocação dos assentos”, afirmou Miguel Capobiango, coordenador da UGP Copa em Manaus.

Os complexos no entorno da Arena também ficarão sob o comando da Fifa. O Centro de Convenções do Amazonas abrigará o programa de voluntariado da Fifa. Já a Arena Amadeu Teixeira servirá de ponto de credenciamento e o Sambódromo vai abrigar o centro de mídia e um estacionamento.

A respeito dos dois Campos Oficiais de Treinamento (COTs) – Ismael Benigno (Colina) e Carlos Zamith (Coroado) – o prazo inicial de entrega era para o mês de março, mas ainda não há prazo de abertura. A assessoria da UGP Copa diz que as obras (99,5% concluídas) devem ser entregues neste fim de semana. Mas ainda é preciso esperar pela aquisição da licença dos Bombeiros e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) para autorização dos jogos inaugurais.

O jogo de estreia do COT da Colina está previsto para ter em campo a partida entre times locais, São Raimundo x Sul América, no famoso clássico “Galo Preto”. De acordo com a UGP Copa, a ideia é prestigiar os clubes locais. Já a partida inaugural no Centro de Treinamento do Coroado ainda não foi definida. O COT da Colina no Mundial teve um investimento de R$ 21 milhões e vai receber a seleção da Itália, enquanto o COT do Coroado está orçado em R$ 14,5 milhões e receberá a seleção da Inglaterra.