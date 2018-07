Arena da Amazônia recebe último jogo da Copa em Manaus

Turistas e amazonenses já sentem falta da cidade em Copa do Mundo

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – As seleções de Honduras e da Suíça fizeram nesta quarta-feira, 25, o último jogo da Arena da Amazônia na Copa batendo recorde de público: 40.322 pessoas. Com a vitória de 3 a 0 sobre Honduras, a Suiça avança para as oitavas de final como a segunda colocada em seu grupo.

Antes do jogo, o técnico Luis Fernando Suárez, de Honduras, comparou a dificuldade da seleção com um drama vivido pelo país em 1998, quando um furacão passou pela América Central. “Não há motivo para nos rendermos. Tudo o que foi vivido por Honduras sempre foi complicado. Conseguimos superar um furacão. Honduras sempre quer se superar”, afirmou. O lateral Juan Carlos Garcia elogiou o estádio e o gramado da Arena da Amazônia. “Nós não podemos reclamar de nada. Está tudo em perfeitas condições para nós. O campo é perfeito e a temperatura não é um problema”, disse.

A Suíça buscava de qualquer jeito a vitória. O técnico da equipe, Ottmar Hitzfeld, sabia que a temperatura poderia ser um problema para seu time, mas disse que a equipe estava preparada. “Viemos mais cedo ao Brasil e estamos bem preparados”, afirmou. O lateral-direito da Suíça disse que na Itália há jogos em altas temperaturas. “Nós fizemos testes contra times da América do Sul e foram bons jogos. Temos que jogar de forma ofensiva, mas sem descuidar da defesa.”, disse Lichtsteiner.

Arena. Milhares de pessoas passaram pela entrada da Arena da Amazônia com sentimento de despedida e saudade desse clima de Copa do Mundo. Os torcedores hondurenhos Jorge Mesquita e Juan Esteves chegaram há mais de uma semana em Manaus e estão confiantes da vitória da seleção. Como eles vão embora da cidade amanhã, já estão com saudades do povo manauara. “Hoje nossa seleção será vitoriosa. Vamos embora amanhã, mas já estamos sentindo falta das pessoas de Manaus”, disse.

Para os manauaras Lilian Teles e Fábio Luis, a Copa do Mundo em Manaus foi excepcional. Eles foram para dois outros jogos, um em São Paulo e um em Porto Alegre, mas para o casal, a arena mais bonita e a cidade mais acolhedora é a capital amazonense. “Fomos assistir outras seleções em outras capitais, porém Manaus dá exemplo de receptividade e beleza. Vamos sentir falta desse clima de Copa e dos turistas que foram atrações na cidade.”, afirmou o casal.

Segurança. O Plano de Segurança volta ser colocado em prática nesta quarta-feira, 25, com o emprego de cerca de 5 mil profissionais do governo do Estado e da prefeitura, entre policiais militares e civis, bombeiros e servidores de órgãos que estão diretamente envolvidos. Todas as ações de segurança serão monitoradas do Centro Integrado de Comando e Controle Regional, onde 35 órgãos estão trabalhando em regime de plantão. É para o CICC-R que são enviadas informações de mais de 200 câmeras espalhadas pela cidade, monitorando qualquer atividade anormal.