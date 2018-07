Arena Pernambuco pode ser palco de gol histórico

Miroslav Klose pode se tornar o maior artilheiro das Copas

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – Polêmicas à parte sobre o possível jogo de compadres entre Alemanha e Estados Unidos , a partida desta quinta-feira, 26, pode se tornar histórica. É que o jogo, que terá como palco a Arena Pernambuco, pode ver o centroavante alemão Miroslav Klose se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Para isso, basta que o jogador da Lazio marque um gol frente aos norte-americanos e, assim, atinja a marca de 16 gols em todas as Copas, ultrapassando o brasileiro Ronaldo.

No sábado, 21, Klose igualou o recorde estabelecido por Ronaldo em 2006, ao marcar seu 15º gol em Copas, no empate da Alemanha com Gana por 2 a 2. O atacante de 36 anos entrou no segundo tempo do jogo, realizado no Estádio Castelão, em Fortaleza, e marcou bem ao seu estilo: escorando uma bola batida em escanteio, na primeira vez em que tocou na pelota na partida.

Se conseguir marcar um gol na tarde desta quinta-feira frente aos Estados Unidos, Klose retomará para a Alemanha um recorde que pertenceu ao seu país por 32 anos. Em 1974, Gerd Müller marcou quatro vezes na vitoriosa campanha da Alemanha Ocidental no torneio disputado em casa e chegou aos 14 gols, somados os 10 que haviam feito dele artilheiro da Copa de 1970.

Curiosamente, o recorde de Müller, obtido na Alemanha em 1974, foi batido em terras alemãs, mas por um brasileiro. Na edição de 2006, Ronaldo chegou ao 15º gol ao marcar frente a Gana, nas oitavas de final. Passados oito anos, Klose pode dar o troco. No Brasil, está a apenas um tento de se tornar, isolado, o maior artilheiro da história do Mundial.

Maiores artilheiros

15 gols

Ronaldo e Klose

14 gols

Gerd Müller

13 gols

Just Fontaine