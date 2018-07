Artilheiros de França e Holanda postam fotos de Porto Alegre em redes sociais

Karim Benzema e Robin Van Persie deixaram a sua marca no estádio Beira-Rio

Lucas Oliveira – especial para o Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – Não são só os turistas que estão levando uma imagem positiva de Porto Alegre. Os atacantes das seleções francesa e holandesa, Karim Benzema e Robin Van Persie, respectivamente, postaram fotos da capital gaúcha em seus perfis em redes sociais. Benzema marcou duas vezes na vitória de 3 a 0 sobre Honduras, no domingo, 15, e Van Persie também deixou o seu na vitória sobre a Austrália, na quarta, 18 vencendo por 3 a 2.

O goleador francês,que inaugurou as redes do Beira-Rio em Copas do Mundo, alterou a sua imagem de capa de seu perfil no Facebook. Ele postou a sua foto vibrando e sendo abraçado por seus companheiros no jogo contra Honduras, na estreia dos franceses no Mundial.

Já Van Persie, além de fotos durante a partida contra a seleção australianos, postou a imagem da Orange Fest, que aconteceu em Porto Alegre. A festa levou milhares de torcedores holandeses, gaúchos e australianos e quem mais tivesse sido “arrastado” pelo mar laranja que se formou em plena Avenida Borges de Medeiros, no centro da capital, até o “Caminho do Gol”, que dá acesso ao local da partida.

A França volta a campo nesta sexta, 20, às 16h, contra a Suíça, na Fonte Nova, em Salvador, ainda pela segunda rodada do grupo E. Já a Holanda só joga contra o Chile na próxima segunda-feira, 23, às 13h, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela última rodada do grupo B.