Às vésperas da primeira partida, Fonte Nova ainda passa por reparos

Entorno do estádio ainda apresenta problemas com buracos e lama por conta da chuva

Vitor Villar – Seleção Universitária – especial para o Estado

SALVADOR – A menos de um dia de receber a primeira partida pela Copa das Confederações, a Arena Fonte Nova, em Salvador, ainda recebe os últimos retoques para o início da festa. A reportagem do Estadão esteve no estádio baiano no início da noite desta quarta-feira, 19, e notou que alguns consertos estão sendo feitos de última hora.

A chuva, que caiu em menor quantidade nos últimos dias, deu uma trégua às vias no entorno da arena, que sofriam com lama, buracos e muitas poças. Ainda assim, foi possível encontrar um reparo inacabado de rede hidráulica, sob a responsabilidade da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) e alguns buracos nas calçadas da região, principalmente no ponto de ônibus ao lado do Portão Sul da Arena Fonte Nova.

No meio dos estragos causados pela chuva, sobrou até para o relógio em formato de berimbau que faz a contagem regressiva dos dias para a Copa do Mundo. O relógio fica bem em frente à saída do Portão Sul, um dos principais de saída e entrada do estádio baiano.

Outro problema é a via improvisada para veículos que dá acesso ao Dique do Tororó e passa exatamente ao lado da arena. Sem a presença dos agentes da Transalvador (superintendência de trânsito da capital baiana) no local, a reportagem da Seleção Universitária flagrou motoristas aproveitando o espaço entre dois cones para fazer o retorno em um local proibido, oferecendo perigo aos veículos que vêm na direção contrária.

No lado de dentro, nem tudo está montado. Alguns jornalistas que participaram da coletiva da Nigéria, na sala de imprensa da Arena Fonte Nova, reclamaram de uma escada improvisada no caminho até o media center e da falta de informações dos profissionais no interior do estádio.

Se por um lado nem tudo era perfeito, por outro as estruturas temporárias da FIFA e as grades para organização em fila dos torcedores já pareciam completamente instaladas, e os funcionários da limpeza já trabalhavam nos últimos retoques para a partida do dia seguinte.

As “cortinas” com as cores e o logo da Copa das Confederações que envolvem as áreas de entrada e saída do público também estavam terminando de serem instaladas e os cartazes com informações úteis já estavam completamente instalados.

A Arena Fonte Nova estreia na Copa das Confederações nesta quinta-feira, 20, às 19h, quando Uruguai e Nigéria se enfrentam pela segunda rodada do torneio. No próximo dia 22, o estádio recebe a seleção brasileira, que enfrenta a Itália pela rodada final da primeira fase. A terceira e última partida na arena baiana será a decisão do terceiro lugar, no dia 30 de junho.