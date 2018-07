Através do Twitter, Jérôme Valcke confirma Fan Fest no Recife

Secretário-geral da Fifa utilizou rede social para fazer o anúncio oficial

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – Chegou ao fim a dúvida. Vai ter Fan Fest no Recife. A confirmação veio na noite de quinta-feira, 29, através do Twitter de Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa. O dirigente fez uma rápida visita à Arena Pernambuco pela manhã. A breve passagem pelo estádio tinha um motivo de maior importância. Valcke aproveitou sua vinda à capital pernambucana para discutir com as autoridades locais a Fan Fest. No meio da tarde, informações de bastidores davam conta de que o evento aconteceria, porém a Prefeitura do Recife não confirmava oficialmente o acerto. À noite, foi o próprio dirigente que fez a confirmação.

O impasse em torno da realização ou não do evento no Recife foi longo. Em fevereiro, a Prefeitura do Recife anunciou que não financiaria a Fan Fest, então orçada em R$ 20 milhões e prevista para o Marco Zero, no Recife Antigo. Este fato estremeceu as relações da Fifa com a prefeitura da cidade. Posteriormente, um novo orçamento apresentou o valor de R$ 6 milhões e um novo local: Cais da Alfândega, no mesmo bairro. Apesar dessa redução do custo, a Prefeitura recifense mantinha o posicionamente contrário à organização.

Eram exatamente 22h quando Valcke publicou em seu prefil no microblog que havia ‘uma boa notícia para os fãs: a cidade do Recife escolheu a D+ Produções para organizar a FIFA Fan Fest’. E, desta forma, o secretário-geral da Fifa fez aquilo que a Prefeitura do Recife se negava a fazer: confirmar que a entidade havia conseguido dobrar a resistência do poder municipal ao assegurar a realização da Fan Fest na “veneza brasileira”.