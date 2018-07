Autora de carta a Felipão, Dona Lúcia vira personagem nas redes sociais

Saiba quem está por trás dos perfis falsos da admiradora do técnico da Seleção



Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – “Fã do Felipão, perfil mais fake do que a humildade do Scolari” é a frase que define a @DonaLuciaCBF, perfil no Twitter que personifica de modo irônico nas redes sociais a figura da autora da carta lida por Carlos Alberto Parreira em entrevista coletiva na Granja Comary no dia seguinte à derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha. Em apenas um dia de vida, o perfil virou sucesso na internet, chegou a mais de cinco mil seguidores e ganhou citações de personalidades como o humorista Danilo Gentilli e o jornalista Milton Neves.

Quem está por trás da Dona Lúcia virtual é o estudante de História e auxiliar administrativo, Renan Thierre, de 18 anos, nascido e criado na cidade de São Paulo. Ele conta que a ideia surgiu de forma espontânea, com o objetivo único de brincar com a situação da coletiva. “Decidi criar (o perfil) para ironizar a entrevista coletiva do Felipão. Eu estava assistindo e automaticamente tive a ideia do perfil”, explica.

“Obrigada por ler minha carta, Parreira”, foi a primeira frase publicada por “Dona Lúcia” cerca de meia hora depois de Parreira ter lido a carta e teve quase 2 mil retuítes. Chamando o técnico da seleção de “meu mozão” e definindo-se como “Maria prancheta”, o perfil caiu logo nas graças dos internautas e ganhou milhares de fãs em pouco tempo. O criador, porém, discorda do apoio da Dona Lúcia real ao treinador e duvida da veracidade da carta.

“Ao menos sei se a carta é verídica ou criação da CBF”, diz. “Porém, mesmo que seja verdadeira, não acho certo o Parreira tê-la usado para tentar mostrar que o trabalho da comissão técnica na Seleção foi bem sucedido”, avalia. “Sem contar o fato de ter chamado o Felipão de humilde, coisa que todos sabemos que ele não é.”

Além do Twitter, Dona Lúcia virou personagem também no Facebook (Reprodução), tendo, pelo menos, quatro páginas dedicadas à admiradora de Luiz Felipe Scolari. Criador da maior delas, que já soma mais de duas mil curtidas, o estudante Kaique dos Santos, 17, de Guarulhos, diz que achou graça do momento protagonizado por Parreira durante a leitura da carta. “Achei engraçada a manobra da CBF de tentar despistar os erros da seleção do Felipão com essa suposta carta”, disse.

Os dois administradores dos perfis falsos sequer conhecem a verdadeira Lúcia e explicam que pegaram uma foto qualquer na internet para ilustrar as páginas. Surpresos com a repercussão dos “fakes” garantem que ainda não receberam propostas de possíveis anunciantes e pretendem manter os perfis até quando os fãs estiverem por lá curtindo e compartilhando o conteúdo.