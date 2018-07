Baianos aproveitam pausa nos jogos para curtir a festa de São João

Antes da Copa das Confederações, havia um boato de que a FIFA proibiria os festejos no Nordeste

Vitor Villar – Seleção Universitária – especial para o Estado

SALVADOR – Passados os dois primeiros jogos da Copa das Confederações em Salvador, a capital baiana se concentra agora na festa junina, que tem seu auge nesta segunda-feira, 24, quando é oficialmente comemorado o feriado de São João com show gratuito de Gilberto Gil no Pelourinho.

Em Salvador, os dois jogos da primeira fase foram disputados em um período muito curto, nos dias 20 e 22 de junho, e o próximo confronto na Arena Fonte Nova será apenas no domingo, 30, com a disputa do terceiro lugar. Portanto, o torcedor baiano terá de ver pela televisão as disputas das semifinais no meio de semana e esperar a definição dos derrotados para poder ver mais uma partida do torneio ao vivo.

Baianos e turistas aproveitam o recesso nos jogos para irem às cidades do interior do estado, onde a tradição do São João é mais forte. Quem optou por ficar na capital poderá curtir uma programação cultural para todo tipo de gosto. Nesta segunda, além do show mais esperado de toda programação, o de Gilberto Gil, as pessoas poderão também dançar ao som de Trio Virgulino e do Bicho de Pé no palco Terreiro de Jesus.

A festa típica no bairro do Pelourinho, no Centro Histórico, dura todo o mês de junho, e se encerra junto com o torneio da FIFA, no domingo, 30. Para o dia, está programada a exibição da grande final e da decisão do terceiro lugar num telão e shows de forró após o jogo. A partida será acompanhada também pela já tradicional batucada do grupo Olodum.

Programação igual para a quarta-feira, 26, quando Brasil e Uruguai se enfrentam em Belo Horizonte e o forró toma conta do Pelô logo após a partida. Por conta da Copa das Confederações, a decoração junina para a festa recebeu também bolas de futebol e bandeiras do Brasil.

Após o jogo entre Brasil e Itália no último sábado, 22, vários dos torcedores que compareceram à Arena Fonte Nova se dirigiram ao Pelourinho para acompanhar o show do forrozeiro Adelmário Coelho e de outros artistas. A festa começou logo após o apito final da partida, por volta das 18h30.

Meses antes da Copa das Confederações, houve um boato de que a Fifa iria proibir os festejos de São João nas cidades nordestinas, mas isso logo foi negado pela entidade. Contra a Itália, por exemplo, Neymar marcou um gol e dançou forró. O próprio atacante Fred, autor de dois gols no duelo, deixou a missão para o amigo. “Ele comemorou com um forrozinho”, afirmou Fred, que já chegou a fazer a mesma dança quando marcou gols pelo Fluminense.