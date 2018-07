Bares ao lado do Itaquerão viram arquibancada

Argentinos sem ingresso assistem ao jogo em estabelecimentos próximos ao estádio e rivalizam todos com brasileiros

Alexandre Senechal – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Se dentro do Itaquerão, Holanda e Argentina decidiam uma vaga na final da Copa do Mundo, do lado de fora o duelo foi sul-americano. Brasileiros e argentinos travaram uma disputa entre quem cantava mais alto durante os 120 minutos do empate por 0 a 0 e transformaram as ruas e bares em arquibancada.

A maioria argentina, composta por muitos torcedores que vieram ao Brasil mesmo sem ter ingresso para nenhum jogo, fazia a festa regada a Fernet, a caipirinha argentina. Alexandra, 25, explicou a alegria dos hermanos. “É Copa do Mundo e é claro que queremos que a Argentina ganhe. Mas é um jogo e o que importa é a festa”.

Os irmãos brasileiros Jean Carlos e Alexandre de Melo eram dois dos mais animados torcedores contra o time de Messi e também pregaram o clima amistoso. “Futebol é diversão. Queremos que dê Holanda para lavar a alma contra a Argentina sábado”, afirmou Jean, 20, que é auxiliar de almoxarifado. “Os argentinos estão nos respeitando muito e estamos brincando juntos. Até acho que eles merecem ser campeões, porque são a melhor torcida”, completou Alexandre, estudante de 18 anos.

Porém, como acontece nos clássicos dentro das quatro linhas, o tempo também esquentou na Zona Leste. Nos bares próximos ao Itaquerão, algumas brigas entre torcedores dos dois países foram vistas. Porém, os argentinos e a maior parte dos brasileiros sempre tentava acalmar os ânimos dos mais exaltados.

Beatriz Furtunato, 19, presenciou uma briga de um senhor brasileiro e uma jovem argentina. A mulher teria arranhado o rosto do homem, que revidou com um soco no nariz dela. Outras confusões também aconteceram. “Os brasileiros acabaram provocando todas as brigas, enquanto os argentinos sempre separavam”, conta.

Estagiária de uma empresa estatal paulista, ela esperava um comportamento pior dos argentinos e confessou que se surpreendeu. “Uma argentina veio até mim agradecer pela hospitalidade dos brasileiros”.