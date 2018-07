Brasil chega a Fortaleza em clima de festa

Espalhados entre o aeroporto, base áerea e hotel, torcedores tentam de todo jeito ver os comandados de Felipão

Tobias Saldanha – Seleção Universitária – Especial para o Estado

FORTALEZA – A seleção brasileira desembarcou nesse domingo, 16, às 17h30, em Fortaleza. No saguão do Aeroporto Pinto Martins, torcedores cearenses, incluindo as ‘neymarzetes’, aguardavam ansiosos pela chegada dos jogadores.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.500 pessoas estiveram presentes no local.

“Vim aqui prestigiar a chegada da Seleção Brasileira, e do técnico Felipão depois da bela vitória em cima do Japão em Brasília”, disse o estudante Yuri Ronaldo.

O avião fretado que trazia a delegação brasileira para Fortaleza pousou na pista do aeroporto empolgando as pessoas presentes e gerando uma grande movimentação e correria dos fãs, que desciam as escadas rolantes em direção ao saguão.

“Poderia ter acontecido um acidente, quase me machuco”, afirmou Jorge Henrique, coronel aposentado dos Bombeiros do Ceará.

Desembarque pela base aérea frustra os presentes

Apesar de terem pousado no Aeroporto Pinto Martins, os jogadores e a comissão técnica saíram pela base aérea (por trás do aeroporto), indo direto ao ‘Marina Park Hotel’.

No trajeto, o ônibus da delegação contou com o sistema de sinalização chamado “onda verde”, onde permitia o fluxo contínuo do ônibus nas ruas e avenidas da cidade até o hotel.

O estudante de educação física Paulo Davis veio de Caucaia (região metropolitana de Fortaleza) para ver a seleção, mas saiu decepcionado por não ter visto nenhum dos jogadores nem o técnico Luiz Felipe Scolari.

“Admiro demais o Felipão, porém fiquei muito triste com a desorganização e falta de consideração para com os torcedores, pois trouxe minha esposa e meu filho comigo para podermos ao menos, vê-los de perto”, desabafou.

Chegada tranquila no Hotel

O ônibus da delegação brasileira chegou ao hotel no fim da tarde. À noite, os jogadores jantaram, com direito a show de humor dos comediantes cearenses Ciro Santos e Aloísio Júnior.

Nesta segunda-feira, 17, após participar de entrevista coletiva, a Seleção vai para o Estádio Presidente Vargas, onde realiza o primeiro treino para a partida contra o México, na próxima quarta-feira, às 16h, na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda rodada da Copa das Confederações.