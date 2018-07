‘Brasil é alemão’: minoria cala maioria argentina em Copacabana

Em menor quantidade, alemães comemoram tetra em quiosque no Rio

Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – “Brasil é alemão, Brasil é alemão”, berravam os poucos torcedores da Alemanha em um dos quiosques da praia de Copacabana, enquanto acompanhavam pela pequena televisão do estabelecimento o momento em que seu país conquistava o título mundial no Maracanã diante da Argentina. Do lado oposto, os hermanos, que cantaram durante toda a partida, deixaram o local calados.

Com as bandeiras de Brasil e Alemanha amarradas no pescoço, George Dinslage, 46, erguia orgulhoso uma réplica da taça do Mundial. “Fantástico, fantástico”, repetia. “Primeiro por sermos campeões e depois por ser contra a Argentina”, comemorou. “Alguns deles, não todos, foram um pouco agressivos e arrogantes, isso não é legal.”

Ao seu lado, Sonia Koch, 36, pulava incrédula com a bandeira preta vermelha e amarela nas mãos. “Eu estava um pouco descrente, mas foi incrível, foi ótimo”, disse, eufórica minutos depois do final da partida. Ela veio de Koblenz, na Alemanha, para apagar a memória de 2006, quando sua seleção foi eliminada em casa na semifinal daquela Copa. “Naquele dia eu chorei tanto”, relembra. “E resolvi que tinha que vir ao Rio para acabar com essa tristeza e ver isso”, disse, apontando para a televisão no momento em que os jogadores recebiam a premiação.

Sonia veio com os pais para comemorar o aniversário da sua mãe também, nesta segunda-feira, 14, que ganhou um presente antecipado: o tetracampeonato mundial da Alemanha.