Brasil sofre nova goleada e termina Copa em quarto lugar

Holanda vence por 3 a 0 e iguala a segunda maior derrota brasileira na história da competição

Alexandre Senechal e Pedro Hallack – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – O Brasil não conseguiu se recuperar da derrota para a Alemanha, muito menos se vingar da eliminação sofrida pela Holanda em 2010 e ainda igualou seu segundo maior revés em Copas do Mundo. No último jogo do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, os europeus levaram a melhor mais uma vez e venceram a seleção brasileira por 3 a 0 na decisão do terceiro lugar.

O placar é o mesmo da final do Mundial de 1998, quando a França conquistou a competição pela primeira e única vez, jogando em casa.

Robin Van Persie de pênalti e Daley Blind marcaram no primeiro tempo e Georginio Wijnaldum fechou a conta já nos acréscimos da segunda etapa. Os dois primeiros gols foram motivo de muita reclamação dos jogadores brasileiros, pois saíram de jogadas irregulares não marcadas pelo árbitro argelino Djamel Haimoudi.

Logo no início do jogo, o primeiro lance de reclamação dos atletas do Brasil. Robben recebeu livre atrás da zaga e foi puxado por Thiago Silva fora da área. Haimoudi não hesitou e assinalou a penalidade máxima. Van Persie bateu no canto direito alto e fez o primeiro. Não demorou muito para a Holanda chegar ao segundo gol. Aos 17, De Guzman recebeu em posição de impedimento na direita e cruzou. David Luiz cortou mal e o lateral-esquerdo Daley Blind teve tempo de dominar e tirar de Júlio César para fazer o segundo.

O abatimento dominou o time e a torcida e o Brasil não conseguiu assustar o goleiro Cillessen durante todo o primeiro tempo. Com Fernandinho no lugar de Luiz Gustavo, o Brasil até começou melhor a segunda etapa, mas novamente sentiu dificuldades para chegar ao gol adversário. Com o placar praticamente definido, a Holanda esperou o tempo passar.

Mesmo assim, já aos 46 minutos, Janmaat escapou pela direita e cruzou rasteiro para Wijnaldum chutar de primeira e fechar o placar. Ainda deu tempo para o técnico Louis Van Gaal colocar o goleiro Michel Vorm no jogo e fazer da Holanda a primeira seleção na história a colocar os 23 convocados para a Copa em campo.