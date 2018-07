Brasileiro esquece luto e se junta à torcida argentina

Torcedor ficou amigo de torcedores argentinos e, com a camisa do Brasil, fez festa com os hermanos

Alexandre Senechal – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Um brasileiro já deixou de lado o luto pela goleada histórica sofrida pela seleção para a Alemanha e se juntou à torcida da Argentina, que enfrenta a Holanda nesta quarta-feira, 9, no Itaquerão. Na rua da saída do metrô Artur Alvim, o acesso ao setor oeste do estádio, Samir Kelvin, que completou 22 anos no último domingo, 6, vestia a camisa do Brasil, mas cantava as músicas dos argentinos.

Samir fez amizade com os hermanos no bairro onde mora, reduto da torcida em São Paulo. “Eles estão lá na Vila Madalena desde o meu aniversário e como demonstram muito respeito, foi fácil de interagir com eles”, contou. “A Copa merece ficar na América. O que a torcida argentina está fazendo, a brasileira não vai fazer nunca na história.”

O jovem confessa que sempre odiou a seleção argentina. A sua admiração são pelos clubes e suas “hinchadas”. Com a humilhação brasileira na terça-feira, 8, decidiu “virar a casaca”. “Me despedacei no chão ontem, então resolvi torcer por eles. Por tudo o que já fizeram na Copa, eles merecem ficar com o título.”

Corinthians x Argentina. Os torcedores que faziam festa nas ruas encontraram um adversário nas imediações do Itaquerão. Os cantos argentinos, que ecoavam sem nenhuma interferência holandesa, tiveram nos gritos corintianos um obstáculo.

O volume de argentinos era muito maior, mas alguns torcedores, a maioria deles trajados com roupas da torcida organizada Gaviões da Fiel, gritaram músicas da equipe dona do estádio da partida entre Argentina e Holanda.

Os hermanos responderam com provocações aos brasileiros, principalmente as referentes aos sete gols tomados pelo Brasil contra a Alemanha. Os gritos seguiram com ofensas de ambas as partes, mas o clima continuou amistoso, sem brigas entre os torcedores.