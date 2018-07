Brasilienses estão entre os que mais enviaram fotos durante a Copa

Foram oito milhões de imagens nas sete partidas realizadas no Mané Garrincha

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Além de ter sido a segunda sede com maior média de público, atrás apenas do Maracanã, os torcedores do Distrito Federal que foram ao Mané Garrincha registraram outra marca importante: o envio recorde de fotos pelo celular.

Durante os sete jogos na cidade foram enviadas oito milhões de fotos. O número só perde para o Rio de Janeiro, com 10,5 milhões de imagens. Os dados foram divulgados pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil).

Em Brasília, o número recorde de envio de fotos foi registrado na partida entre Brasil e Camarões, em 23 de junho. Ao todo, foram 1,6 milhão de imagens transmitidas. Se considerado o número total de público no Mané Garrincha durante os sete jogos – 478 mil pessoas –, cada torcedor enviou, em média, aproximadamente 17 imagens.

Na final da Copa entre Alemanha e Argentina, no Maracanã, foram enviadas, em média, 35 fotos por torcedor.

Para medir o tráfego total de ligações e comunicações de dados, o SindiTelebrasil definiu um intervalo de sete horas, com início três horas antes dos jogos e término duas horas após o fim das partidas. Segundo o sindicato, durante os 64 jogos da Copa foram realizadas 4,5 milhões de ligações telefônicas. Ao todo, os torcedores enviaram 48,5 milhões de fotos.