Câmara Municipal de Fortaleza aprova feriados nos dias 19 e 27 de junho

Projeto institui feriado nos dias 19 (quarta-feira) e 27 de Junho (quinta-feira). Prefeito justifica a proposta alegando o grande fluxo de pessoas que circularão pela cidade durante as partidas.

por Tobias Saldanha — Especial para ‘O Estado’

FORTALEZA — Foi aprovado na sessão desta quinta-feira na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFOR), o projeto de lei nº 232/2013, que decreta feriados nos dias 19 e 27 de junho, dia de jogos da Copa das Confederações. A proposta foi enviada ao legislativo pelo Prefeito Roberto Cláudio (PSB), e aprovada em regime de urgência na última terça-feira, recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania da Casa, sendo em seguida encaminhada ao plenário e aprovada por unaminidade entre os Vereadores.

Na justificativa do projeto, o chefe do Executivo Municipal alega que os feriados são necessários devido ao grande fluxo de pessoas que circulará por ruas, bares, restaurantes e outros pontos da Capital.

Isso, prossegue o prefeito, demanda “esforços conjuntos dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a serem desenvolvidos na mobilidade urbana nos dias dos jogos”, bem como “na segurança da população e visitantes” que chegam à Capital.

No dia 19 de Junho, o Brasil enfrentará o México, em partida válida pela 2ª rodada da competição. No dia 27 será realizada a semi-final da Copa das Confederações entre o 1ª do grupo ‘B’, contra o segundo do grupo ‘A’. No dia 23, Espanha e Nigéria se enfrentam pela 3º rodada do grupo ‘B’. Devido o jogo ser no domingo, a Prefeitura optou por deixar a data de fora do projeto do lei. Os jogos serão na Arena Castelão.